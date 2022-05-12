Faruk Özlü, Fuat Oktay ile projeleri görüştü - Son Dakika
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Faruk Özlü, Fuat Oktay ile projeleri görüştü

12.05.2022 17:33
Faruk Özlü, Fuat Oktay ile projeleri görüştü

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamında ziyaret ederek, Düzce için hazırladığı sunum dosyasını teslim etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamında ziyaret ederek, Düzce için hazırladığı sunum dosyasını teslim etti.

Ankara'da temaslarını sürdüren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı makamında ziyaret etti. Düzce için hazırladığı sunum dosyasını Oktay'a teslim eden Başkan Özlü, ayrıca Düzcespor ile ilgili de şehre stadyum yapılmasını istedi. Başkan Özlü, "Bu yıl şampiyon olan Düzcespor'a yakışır yeni bir şehir stadı yapımıyla ilgili yardımlarını talep ettim. Oktay'a şehrimize olan ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Faruk Özlü, Fuat Oktay ile projeleri görüştü
Faruk Özlü, Fuat Oktay ile projeleri görüştü

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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