Fatih Erbakan: 63 belediyemizde adil düzeni hakim kılacağız - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: 63 belediyemizde adil düzeni hakim kılacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Milli Görüş' hizmetlerini yeniden vatandaşla buluşturacaklarını belirterek, '63 belediyemizde adil düzeni hakim kılacağız' dedi.

06.05.2024 22:04  Güncelleme: 22:07
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Fatih Erbakan: "63 belediyemizde adil düzeni hakim kılacağız"

VAN - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Milli Görüş' hizmetlerini yeniden vatandaşla buluşturacaklarını belirterek, "63 belediyemizde adil düzeni hakim kılacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Teşekkür ziyaretleri kapsamında ilk olarak Van'ın Gürpınar ilçesine giden Genel Başkan Erbakan, daha sonra Gevaş ilçesinde partililerle buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Genel Başkan Erbakan, seçim sonrası teşekkür ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Milli Görüş, Van'da yeniden filizlenmiştir"

Van'ın 31 Mart seçimlerinde 'Milli Görüşün' kalelerinden bir tanesi olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Genel Başkan Erbakan, "Aldığımız oylar bölgenin şartları içerisinde çok büyük bir başarıyı işaret ediyor. Milli Görüş Van'da yeniden filizlenmiştir. Bu oy oranlarını çok önemli görüyoruz. 2028 seçimleri için Van'da çok önemli bir temel, önemli bir tohum atıldı. İnşallah önümüzdeki seçimlerde Van'da Milli Görüş'ün yeniden şahlanışına şahitlik edeceğiz. Partimizi o eski günlerine Van'da, Gevaş'ta ve bu bölgede yeniden inşallah kavuşturacağız. Bu bakımdan bütün isimsiz kahramanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yeni dönemde aynı hizmetlerin daha fazlasını gerçekleştireceklerini dile getiren Erbakan, "Hayırlı hizmetleri yaparak aynen Erbakan Hocamız gibi bu bölge insanın hayırlı duasıyla anılmayı inşallah bizlere nasip eylesin. Bu millet 1989-1994 'Milli Görüş' belediyeciliğini hatırlıyor. Van'da 1984' ten başlayan Milli Görüş belediyeciliğine hatırlıyor. Cenab-ı Allah bizlere, milletimizin bu teveccühüne, bu güvenine layık olmayı inşallah nasip eylesin. Aynı hizmetleri geçmişimize, davamıza yakışır bir şekilde yeniden hayata geçirmeyi inşallah nasip eylesin. Önce 63 belediyemizde adil düzeni hakim kılacağız, ahlaklı belediyeciliği hakim kılacağız. Milli Görüş hizmetlerini yeniden milletimizle buluşturacağız ve belediye hizmetlerimizle inşallah 2028'de iktidara yürüyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: 63 belediyemizde adil düzeni hakim kılacağız - Son Dakika

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