FBI, Trump'a yapılan suikast girişiminde mermi isabet ettiğini doğruladı - Son Dakika
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Politika

FBI, Trump'a yapılan suikast girişiminde mermi isabet ettiğini doğruladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kulağına suikast girişimi sırasında mermi isabet ettiğini doğruladı. FBI, yapılan açıklamada, saldırganın silahından atılan bir mermi olduğunu belirtti. Trump ise FBI Direktörü Christopher Wray'in şarapnel veya cam parçası olabileceğini söylemesine tepki göstermişti.

27.07.2024 10:41
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kulağına suikast girişimi sırasında mermi isabet ettiğini doğruladı.

FBI, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinde düzenlediği miting sırasında gerçekleştirilen suikast girişiminde isabet eden cismin mermi mi yoksa başka bir şey mi olduğuna ilişkin tartışmaların ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Eski Başkan Trump'ın kulağına isabet eden şey, ölen kişinin (saldırganın) silahından atılan, bütün veya küçük parçalara ayrılmış bir mermiydi" ifadeleri kullanıldı.

Trump FBI Direktörü'ne tepki göstermişti

FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda yaptığı konuşmada, "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var" ifadelerini kullanmıştı. Trump ise perşembe günü kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Wray'e tepki göstererek, "FBI Direktörü Christopher Wray, şarapnel, cam parçası veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın başkanlık döneminde Beyaz Saray'da görev yapan doktorlardan Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson da Wray'in ifadesine tepki göstererek, "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair hiçbir kanıt yok" dedi. Jackson, suikast girişiminin ardından Trump'ı tedavi ettiğini ve saldırının gerçekleştirildiği gün Butler Memorial Hastanesi'ndeki doktorların yaptığı değerlendirmeye katıldığını belirtti.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletine bağlı Butler'da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'u olay yerinde öldürmüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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