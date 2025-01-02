Ferdi Tayfur'un Vefatı

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İçimiz daha bir başka yanıyor. 'İçim Yanar', 'Bana Sor' ve 'Hatıran Yeter' gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

Bugün akşam saatlerinde 79 yaşında hayata veda eden Ferdi Tayfur için Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ferdi Tayfur'un ölümünü derin bir üzüntüyle karşıladığını belirten Bakan Ersoy, "İçimiz daha bir başka yanıyor. 'İçim Yanar', 'Bana Sor' ve 'Hatıran Yeter' gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA