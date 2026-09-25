Fidan, BM Genel Kurulu marjında Bahreynli mevkidaşı Al Zayani ile bir araya geldi

Fidan, BM Genel Kurulu marjında Bahreynli mevkidaşı Al Zayani ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjındaki New York temaslarında Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: İHA
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