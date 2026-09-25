Fidan, BM Genel Kurulu marjında Bahreynli mevkidaşı Al Zayani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al Zayani ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.