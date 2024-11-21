Fidan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek - Son Dakika
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Politika

Fidan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek

Dışişleri Bakanı Fidan, Netanyahu ve Gallant'ın tutuklama emrini adaletin tecellisi olarak değerlendirdi.

21.11.2024 20:27
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir. Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fidan'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek - Son Dakika

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