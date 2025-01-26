Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza El Abbasi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza El Abbasi ile bir araya geldi. - BAĞDAT
Son Dakika › Politika › Fidan, Irak Savunma Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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