Fidan: İsrail'in Niyet Değiştirmemesi Kabul Edilemez
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'in çabalarını vurgularken İsrail'in tutumunu eleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Filistin tarafı zor olmasına rağmen üzerine düşen görevleri yaparken İsrail'in hiçbir şekilde niyet değiştirmemesi kabul edilebilir bir durum değil" dedi.
Kaynak: İHA
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