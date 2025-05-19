Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'da Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Rasim Layic'i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Rasim Layic'i kabul etti. - BELGRAD
Son Dakika › Politika › Fidan, Sırbistan'da Layic'i Kabul Etti - Son Dakika
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