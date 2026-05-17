Fidan ve Arakçi'den Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD ile İran arasındaki müzakerelerde son durum ele alındı. - ANKARA
