Fidan ve Salem'den Diplomasi İşbirliği
Hakan Fidan, Sudan Bakanı ile görüşüp diplomasi işbirliği mutabakatı imzaladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohieddin Salem ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Bakan Fidan, Salem ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Fidan ve Salem'den Diplomasi İşbirliği - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?