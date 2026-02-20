Fidan Washington\'da Vietnamlı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'daki temasları kapsamında Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu ilk toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Washingotn'daki temasları kapsamında Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca Kamboçya Dışişleri Bakanı Hun Manet ile bir araya gelmişti. - WASHINGTON