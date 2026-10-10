Filistin'de Yasama Meclisi seçimleri Abbas kararıyla 11 Eylül 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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Filistin'de Yasama Meclisi seçimleri Abbas kararıyla 11 Eylül 2027'ye ertelendi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 28 Kasım'daki Yasama Meclisi seçimlerini devlet başkanlığı seçimiyle birlikte 11 Eylül 2027'ye erteleyen kararnameyi yayımladı. Karar, İsrail'in uygulamaları ve seçim şartlarının oluşmaması gerekçesiyle alındı; FKÖ Yürütme Komitesi onayladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gelecek ay yapılması beklenen Yasama Meclisi seçimlerini devlet başkanlığı seçimiyle eş zamanlı yapılmak üzere 11 Eylül 2027 tarihine erteledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yasama Meclisi seçimlerinin 28 Kasım'da düzenlenmesini öngören kararnameyi yürürlükten kaldırarak, seçimlerin devlet başkanlığı seçimi ile birlikte 11 Eylül 2027 tarihinde düzenlenmesini öngören bir kararname yayımladı. Karara gerekçe olarak " İsrail'in uygulamalarının seçimlerin daha önce belirlenen tarihte yapılmasına engel oluşturması ve özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin düzenlenebilmesi için uygun siyasi, güvenlik ve saha şartlarının oluşturulması ihtiyacı" gösterildi. Filistinli gruplar ve siyasi güçlerle yapılan istişarelerin ardından yayımlanan yeni kararname, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri devlet başkanı ile Meclis üyelerini eş zamanlı olarak belirlemek üzere seçimlere katılmaya davet etti. Seçimlerin ertelenmesine ilişkin karar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi tarafından da "şartların seçimlerin ilan edildiği tarihten bu yana önemli ölçüde değiştiği" belirtilerek onaylandı.

Öte yandan, Filistin medyasında yer alan haberlere göre İsrail hükümeti, 6 Ekim'de Filistin Merkezi Seçim Komisyonu'nun seçim hazırlıkları için Gazze ve Doğu Kudüs'e girişine izin vermedi.

AB ve BM seçimlerin önemini vurgulamıştı

Uluslararası toplum daha önce seçimlere desteğini açıklamış, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas seçimlerin "Filistin kurumlarının meşruiyetini yenilemek için uzun zamandır beklenen bir fırsat sunacağını" söylemişti. Kallas, "Filistinliler, temsilcilerini güvenilir, kapsayıcı ve şeffaf seçimlerle belirleme hakkına sahiptir" ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) de eylül ayında yayımlanan bir raporla seçimlerin Batı Şeria ve Gazze'nin de dahil edilerek yapılabilmesi için kolaylık sağlanması talebinde bulunmuş ve Filistin'de seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan nüfusun yarısından fazlasının hiç seçimlere katılmadığı için seçimlerin yapılmasının önemine dikkat çekmişti. Filistin'de Yasama Meclisi seçimleri en son 2006 yılında gerçekleşmiş, seçimlerde Hamas, Fetih Hareketi'ni geride bırakarak zafer elde etmişti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Filistin'de Yasama Meclisi seçimleri Abbas kararıyla 11 Eylül 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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