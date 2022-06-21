Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "NATO'ya Eylül'den önce üye olmamız mümkün değil" - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "NATO'ya Eylül'den önce üye olmamız mümkün değil"

21.06.2022 13:40

- Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "NATO'ya Eylül'den önce üye olmamız mümkün değil" Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile yürütülen görüşmelerde ilerleme olmadığını belirterek Finlandiya'nın Eylül ayından önce NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığını söyledi.

- Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "NATO'ya Eylül'den önce üye olmamız mümkün değil"

HELSİNKİ - Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile yürütülen görüşmelerde ilerleme olmadığını belirterek Finlandiya'nın Eylül ayından önce NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'daki savaş ve savaşın ekonomi ile enerji üzerine sonuçları ele alındı. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkesinin NATO üyeliğine yönelik dün Türkiye ve İsveç arasında NATO karargahında yapılan toplantıya değinerek, "Esasen toplantıda fazla ilerleme olmadı, ancak görüşmenin başlamamış olmasından memnunuz" dedi. Gazetecinin Finlandiya'nın ittifaka Eylül ayına kadar üye olup olamayacağına yönelik sorduğu soruyu yanıtlayan Niinistö, "Kesin tarih vermek istemem, ancak bunu Eylül'den önce başarabilmemiz pek mümkün değil" ifadelerini kullandı. Niinistö, "Herkesin bir araya gelmesi fırsatını elde etmek, zaten bir ilerlemedir. (Toplantının organize edilmesi) Oldukça uzun zaman aldı. Görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

Öte yandan dün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında görüşme gerçekleştiren Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcileri, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılma sürecinde ilerleme kaydedebilmek için Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik endişelerini ele almıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: 'NATO'ya Eylül'den önce üye olmamız mümkün değil' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:12 Libya tezkeresi TBMM'den geçti! İYİ Parti "evet" oyu verirken, CHP ve HDP ise "hayır" dedi
19:01 Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı
18:59 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu
18:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez
18:24 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan üzerinden muhalefete yüklendi
18:08 Gıda krizi için Türkiye devrede! İstanbul'da zirve yapılacak
18:05 Fenerbahçe, Artem Dzyuba ile anlaştı! Futbolcunun 2.5 milyon eurodan fazla maaş alacağı öne sürüldü
17:34 Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Seferovic ve Arnautovic için girişimlerimiz var
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 19:42:03. #1.12#
SON DAKİKA: Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "NATO'ya Eylül'den önce üye olmamız mümkün değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement