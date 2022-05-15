Finlandiya NATO üyeliğine başvuracak - Son Dakika

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Finlandiya NATO üyeliğine başvuracak

15.05.2022 13:13
Finlandiya NATO üyeliğine başvuracak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını duyurdu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuracağını duyurdu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı 2'nci gününde devam ederken, Finlandiya NATO üyeliğine başvuracağını duyurdu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö yaptığı açıklamada, "Bugün burada işlevsel şehirlere ve demokrasiye dikkat çekmek istiyorum. Sıradan insanlar kendi fikirleriyle, siyasi partilerle, hükümet meclisiyle demokrasinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bunun sonucu olarak bugün tarihi bir gündeyiz. Finlandiya'nın güvenliğini en üst düzeye çıkaracağız" şeklinde konuştu.

"NATO ile yakın temas halindeyiz"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün hükümet ve Cumhurbaşkanı arasında iyi bir işbirliğiyle önemli bir karara ulaştık. Parlamentonun önümüzdeki günlerde NATO üyeliğine başvuru kararını onaylayacağını umuyoruz. Cumhurbaşkanı ile NATO üyesi devletler ve NATO'nun kendisi ile yakın bir temas halindeyiz. Şimdiye kadar aldığımız destek için teşekkür etmek istiyorum. Finlandiya'da önümüzde hala parlamenter bir süreç var, ancak parlamentonun bu tarihi kararı, kararlılık ve sorumlulukla tartışacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Berlin'den Finlandiya ve İsveç'e destek

Berlin'deki NATO Dışişleri Bakanları Gayri resmi Toplantısı sırasında bakanlar, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurusunu desteklediklerini ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılmak için başvuruda bulunursa Birleşik Krallık bunu güçlü bir şekilde desteklemektedir" dedi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana ise, "Bu ülkeler NATO'ya üyelik için başvurmaya karar verirse, onları memnuniyetle karşılayabileceğimizden, uzlaşma için tüm koşulların yerine getirilebileceğinden eminim" şeklinde konuştu. - HELSİNKİ

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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