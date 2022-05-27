Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar - Son Dakika
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar

27.05.2022 22:25

Finlandiya ve İsveç heyetleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan NATO görüşmelerinden sonra Türkiye, iki ülkeye tek şart sunarak terör örgütlerine karşı somut adım atılmasını talep etmişti. Finlandiya'dan bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Haavisto, "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor. Türkiye'nin terörle ilgili dile getirdiği konuların çözülebileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularıyla ilgili Türkiye'nin itirazı devam ederken iki ülkeden heyetler geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmişti.

Yapılan kritik görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade ettik. İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ'yle Avrupa'da da mücadelemizi sürdürdüğümüzü ilettik. Muhataplarımıza PKK ve YPG'nin farksız olduğunu anlattık. İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimize olumlu dönüş almadık. Bu endişelerimizi de muhataplarımızla paylaştık. Türkiye'ye karşı her türlü savunma sanayiine yönelik yaptırımların da derhal kaldırılması gerektiğini ilettik. Terör örgütlerine karşı somut adım atılmasını istedik. Önümüzdeki günlerde görüşmeler ve istişareler devam edecek. Henüz net bir tarih yok." ifadelerini kullanmıştı.

FİNLANDİYA'DAN AÇIKLAMA

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin terörle ilgili dile getirdiği konuların çözülebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

BLINKEN: ANKARA İLE TEMAS HALİNDEYİZ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi.

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