Frederiksen: Grönland Satılık Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Frederiksen: Grönland Satılık Değil

08.07.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Grönland'ın satılık olmadığını ve halkının geleceğine saygı duyulmasını istedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ifadelerine ilişkin, "Grönland, elbette satılık değildir. Müttefiklerimiz de dahil olmak üzere herkesin, Grönland halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına saygı duymasını umuyoruz" dedi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Frederiksen, daha güçlü bir NATO'ya ihtiyaç olduğunu belirterek, Avrupa'nın yeniden silahlandırılmasının önemine dikkati çekti ve Avrupa'da ile Atlantik ötesinde daha güçlü bir sanayi tabanına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Rusya karşısında Ukrayna'ya daha fazla yardım edilmesini çağrısında bulunan Frederiksen, Rusya üzerindeki baskının artırılması ve bu savaşın yegane haklı kazananının Ukrayna olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Frederiksen açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Grönland, elbette satılık değildir"

Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ifadelerini sorması üzerine Başbakan Frederiksen, "Evet, ABD Başkanı'nı dinledim ve ne yazık ki ABD'nin bu konudaki tutumunun son derece net olduğunu düşünüyorum. Bizim tutumumuz da başından beri olduğu gibi son derece nettir. Grönland, elbette satılık değildir. Müttefiklerimiz de dahil olmak üzere herkesin, Grönland halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına saygı duymasını umuyoruz. Biz egemen bir devletiz ve herkesin toprak bütünlüğümüze ve egemenliğimize saygı duymasına ihtiyacımız var" cevabını verdi.

"Kendi topraklarımız da dahil olmak üzere NATO'nun her bir karışını savunmaya hazırız"

Gerçekleştirilebilecek muhtemel bir askeri müdahale karşısında Grönland'ı savunmaya hazır olup olmadıklarının sorulması üzerine Frederiksen, "Kendi topraklarımız da dahil olmak üzere NATO'nun her bir karışını savunmaya hazırız. Zaten NATO'yu uzun yıllar önce kurmamızın nedenlerinden biri de budur; eğer birimizin başına bir şey gelirse, o zaman herkes birbiri için ayağa kalkmalıdır. Madde 5 bizim güvencemizdir. Bu, şu anda Rusya'dan gelen hibrit savaşla karşı karşıya olan doğu kanadı için de geçerlidir; 11 Eylül'de saldırıya uğrayan ABD için de geçerliydi. Aynı durum, bizim tarafımızda bir şey yaşanması halinde Grönland için de geçerlidir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Danimarka, Grönland, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Frederiksen: Grönland Satılık Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da ayının cüssesi hayrete düşürdü Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü
Limasol’da gece kulübü önünde patlama Limasol'da gece kulübü önünde patlama
Zayıflamak isterken 13 cm’lik diş fırçası yuttu Zayıflamak isterken 13 cm'lik diş fırçası yuttu
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
Erdek’teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler
Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden ’güvenlik’ paneli: Rusya, NATO’ya meydan okur mu Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden 'güvenlik' paneli: Rusya, NATO'ya meydan okur mu?

09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
08:39
Amerikalılar şaşkın: Trump’ın kabullenmesi alışık bir durum değil
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil
08:26
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
08:16
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
06:53
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı Bakışları dünyada gündem oldu
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
06:16
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı
NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 09:59:43. #7.13#
SON DAKİKA: Frederiksen: Grönland Satılık Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.