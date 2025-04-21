Gazze İçin Uluslararası Eylem

Uluslararası emek örgütleri Gazze için eylem düzenledi

ANKARA - Ankara'da bulunan onlarca uluslararası emek örgütü Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi önünde Gazze'de devam eden soykırıma ve Birleşmiş Milletler'in etkisiz tavrına karşı eylem yaptı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) organizatörlüğünde düzenlenen uluslararası kongre vesilesiyle Ankara'da bulunan onlarca uluslararası emek örgütü BM Türkiye Ofisi önünde Gazze'de devam eden soykırıma ve Birleşmiş Milletler'in konu hakkında etkisiz tavrına karşı eylem gerçekleştirdi. Ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Sessiz kalan herkes bu suça ortaktır"

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen sendika liderleri ve temsilcileri ile Gazze soykırımına karşı sessiz kalınmaması için toplanıldığını belirten Yalçın, "Uluslararası toplumun çifte standardı artık kabul edilemez boyuttadır. Bu sessizlik ve eylemsizlik soykırımcıya cesaret vermekte, soykırıma ön açmaktadır. Buradan Birleşmiş Milletlere sesleniyoruz, İsrail'in katliamları derhal durdurulmalıdır. Kınama mesajları değil, artık somut adımlar istiyoruz. Gazze'de işlenen savaş suçlarının bütün sorumluları yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. İsrail'e yönelik siyasi, ekonomik ve askeri yaptırımlar acilen uygulanmalıdır. Sessiz kalan herkes bu suça ortaktır. Biz, dünyanın dört bir yanındaki emekçilerin vicdanını da temsil eden sendikacılar olarak diyoruz ki, mazlum Filistin halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

Birçok milletten katılımcının bulunduğu eylemde Filistin için çeşitli sloganlar atıldı ve ardından BM Türkiye Ofisi girişine savaşa sessiz kalınmaması amacıyla siyah çelenk bırakıldı.