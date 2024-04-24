Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Özsan Sanayi Sitesi'nde Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Özsan Sanayi Sitesi'nde Çalışmalarını İnceledi

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Özsan Sanayi Sitesi\'nde Çalışmalarını İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Özsan Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirdiği temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Geçit, vatandaşların ve esnafların temiz ve düzenli bir ortamda yaşaması için ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirtti.

24.04.2024 14:55  Güncelleme: 14:59
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Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü Ekipleri tarafından Özsan Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, vatandaşların ve esnafların ferah, temiz ve düzenli bir ortamda yaşaması için ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu söyledi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren Yeşilyurt ilçesinin dört bir tarafının sağlıklı ve temiz bir görüntüye sahip olması için 'Tertemiz Yeşilyurt' hedefini belirleyen ve ekiplere bu konudaki hassasiyetini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr.İlhan Geçit, Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Özsan Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

"Tertemiz Yeşilyurt hedefiyle ilçemizin bütün yaşam alanlarını pırıl pırıl yapmak için personelimiz ve iş makinelerimizle sürekli alanda olacağız" diyerek sözlerine başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, "Yeşilyurt Belediyesi olarak hemşerilerimizi daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir çevrede yaşatmak istiyoruz. Bunun yolu da temizlikle ilgili tüm hizmetlerinden kaliteli bir şekilde verilmesinden geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, ilçemizin dört bir tarafında cadde ve sokakların süpürülmesinden evsel atıkların toplanmasına, bitkisel atıkların ve tıbbi atıkların toplanmasından haşereyle mücadeleye kadar farklı alanda hijyen ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağlığın olmadığı bir yerde yapılan yatırımların bir değeri olmaz, önce sağlık önce güzel bir çevre diyerek bu çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin Özsan Sanayi Sitemizdeki çalışmalarını yerinde inceleyerek gerekli bilgiler aldık, esnaflarımızın taleplerini dinledik. Ekiplerimizin sürdürdüğü yoğun temizlik çalışması hem ilçemizin ihtiyaçları hem vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda devam edecektir. Özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı yetkililerimize ve mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, ellerine, emeklerine sağlık. Saha denetimlerimiz ve incelemelerimiz aralıksız devam edecektir. Her şey daha güzel, daha ferah ve daha güzel bir Yeşilyurt içindir." diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

İlhan Geçit, Yeşilyurt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Özsan Sanayi Sitesi'nde Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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