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Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde büyüme devam ediyor - Son Dakika

Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde büyüme devam ediyor

05.02.2022 11:40
Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde büyüme devam ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesi gelişen ve büyüyen organize sanayi bölgesi ile çevre ilçe ve illerden de göç almaya devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesi gelişen ve büyüyen organize sanayi bölgesi ile çevre ilçe ve illerden de göç almaya devam ediyor.

278 hektarlık bir alan üzerine yer seçimi yapılarak kurulan ve 3 bölgeden oluşan Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde birinci etapta 120 hektar alan planlaması üzerinde 34 adet sanayi parseli bulunmakla birlikte yüzde yüzlük doluluk oranına ulaştı.

85 hektar alan planlaması yapılan 20 adet sanayi parselinin mevcut olduğu ikinci etapta 14 firmaya 16 parselin ön tahsisi yapıldı.

2018 yılında çalışmaları başlatılan 73 hektar üzerinde yer alan üçüncü bölgenin yer seçimi kesinleşerek geçtiğimiz yıl kamulaştırma çalışmaları başlatıldı. Bu bölgede 28 parselin elde edileceği öğrenildi.

Gediz Organize Sanayi Bölgesinde yeni yatırımcılarla birlikte hedeflenen istihdam sayısının 4 bin 500 kişi olduğunu söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "25 firmanın üretimde, 18 firmanın inşaat halinde, 7 Proje'nin hazırlık aşamasında olduğu Gediz OSB'de Bin 650 kişi istihdam ediliyor. Yeni yatırımcılarla hedeflenen sayı 4 bin 500 olarak planlıyoruz" dedi.

Sanayide, tarımda, turizmde, eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda daha yaşanılabilir bir Gediz için hep beraber gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Akçadurak; "Gediz'in her geçen gün büyümesinde ve kalkınmasında emeği geçen herkese Şahsım ve Gediz Halkı adına şükranlarımı sunuyor teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde büyüme devam ediyor
Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde büyüme devam ediyor

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Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Kütahya, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde büyüme devam ediyor - Son Dakika


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