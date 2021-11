Gelecek Partili Başçı: Erdoğan bizi hedef alamaz - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Ahmet Davutoğlu'nun AKP'den ayrılış sürecini anlatan Abdullah Başçı, "Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde yolsuzlukların had safhaya ulaştığını söyleyerek buna müdahale etmek istedi. Şeffaflık yasası çıkardı. O zaman da Davutoğlu, 'Arkadaşlar partinin içinde yolsuzluk almış başını gidiyor. Bunu partiden kazıyacağım. Şeffaflık yasası ile herkes hesap verecek. Her yıl başı her milletvekili mal beyanında bulunacak. Malı manasız şekilde artanı hesaba çekeceğim' demişti" ifadelerini kullandı.

"DAVUTOĞLU'NA KÜFRETTİLER"

Başçı, "Sayın Davutoğlu böyle konuşunca o zaman ki AKP'li milletvekilleri arkasından küfür etti. 'Bu adam nereden geldi' diye söylendi. Akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaya müdahale etti. 'Bu şeffaflık yasasına izin vermem. Sen böyle bir şey yaparsan ben partiye ilçe başkanı olacak adam bile bulamam' yanıtı verdi. Davutoğlu ise milletten yana bir duruş sergiledi. Uzun süre tartışıp, telefonda kavga ettiler. Bunu herkes bilsin" diye konuştu.

Başçı, konuşmasının devamında, "Sonra ne oldu. Pelikan'ı kurdular. Erdoğan yanlısı gazeteciler bir araya geldi. Bir yalı kiraladı. Oradan Davutoğlu'nu yıpratacak haberler servis etmeye başladılar. Velhasıl kelam Davutoğlu o süreçlerde şunu yapmaya çalıştı; şeffaflık. " dedi. Malum 5'li çete dediğimiz müteahhitlere Davutoğlu döneminde ihale verilmesinin talep edildiğini söyleyen Başçı, Davutoğlu'nun yukarıdan gelen bu talepleri de reddettiğini, Erdoğan'la uzun süre karşı karşıya kaldığını ve ayrı düştüklerini ifade etti.

Başcı, Davutoğlu'nun kaynak her zaman gariban halkın cebine gitmeli dediğini ama Erdoğan ve taraftarlarının sermayeyi düşündüğünü belirterek "Geldiğimiz nokta ortada" dedi.

"ERDOĞAN ASLA BİZİ HEDEF ALAMAZ"

Başcı konuşmasının devamında ise "Çıkıyor 'Bay Kemal' diyor. Çıkıyor Akşener'e, 'gelin hanım bunlar iyi günlerin' diyor. Ama bakın Davutoğlu'na tek kelime edemiyor. Edemez. Edeceği zaman misliyle karşılığını alacağını bilir. Bu yüzden Erdoğan asla bizi hedef alamaz" diye konuştu.

Bu ülkede her an erken seçim olabileceğini belirten Başçı, "Biz her an erken seçim olacakmış gibi çalışacağız. Yukarıda bir güç tehdit ve şantajla iktidarını götürmeye çalışıyor ama bu böyle gitmez. Her yerden su almaya başlayan bir gemi var. Yakında batacak. O yüzden acilen seçime gidilmesi söz konusu olabilir." diye vurguladı.

Yıllar önce Merter'de muhalif yüz kişilik bir grup gösteri yaptığını belirten Başçı, "Cumhurbaşkanı'nın ailesine çoluğuna çocuğuna küfürler ediyorlardı. Arabadan indik dedim ki aynı şeyleri size iade ediyorum. Sonra bize de önce küfrettiler sonra saldırdılar. Bizi hastaneye attılar. Götürdüler. Ben buna orada müdahale ederken dava demiştim. Davama sahip çıktım demiştim. Ama gittik gördük ki dava farklı bir şeymiş. Dava'nın d'si bile kalmamış. Adam kayırmacılık, yolsuzluk, kötülük almış başını gitmiş. 2001 yılında yola çıkarken yolsuzluğun sonunu getireceğiz derken şimdi AKP yolsuzlukta zirve yaptı. Ne yargı kaldı ne hak ne hukuk. Çok acı bir manzara var." diye konuştu.