Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu Çubuk'taki saldırıda öldürülecekti, iç savaş provası yapılacaktı - Son Dakika
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Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu Çubuk'taki saldırıda öldürülecekti, iç savaş provası yapılacaktı

29.05.2022 16:21

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesine katılan ve burada linç girişiminde bulunulan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun o saldırıda öldürülmesinin planlandığını iddia ederek, "Kılıçdaroğlu orada kesinlikle öldürülecekti. Ve ardından da Türkiye'de bir iç savaş provası yapılacaktı, kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde uğradığı saldırıyla ilgili tartışma yaratacak iddialarda bulundu.

"İÇ SAVAŞ PROVASI YAPILACAKTI"

Halk TV'de katıldığı bir programda konuşan Özdağ, hedefte bir kişinin yumruk atması olmadığına dikkat çekerek, "Bakın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti. Kesinlikle öldürülecekti" dedi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun öldürülmesinin ardından Türkiye'de bir iç savaş provasının yapılacağını iddia ederek, "Kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ.

"DEĞİŞİM SANCILI OLACAK"

"Önümüzdeki bir yıl çok sancılı geçecek" diyen Özdağ, iktidar değişiminin de sancılı olacağına işaret etti. Özdağ, "Ama biz bunlara direneceğiz, milletimiz emin olsun" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de bulunduğu törende bir grup Kılıçdaroğlu'na saldırmış ve linç girişiminde bulunmuştu.

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Son Dakika Politika Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu Çubuk'taki saldırıda öldürülecekti, iç savaş provası yapılacaktı - Son Dakika


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