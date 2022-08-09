Davutoğlu'nun Ümraniye ziyaretinde ortalık karıştı: Beni hiç kimse itemez - Son Dakika
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Davutoğlu'nun Ümraniye ziyaretinde ortalık karıştı: Beni hiç kimse itemez

09.08.2022 22:01
Davutoğlu'nun Ümraniye ziyaretinde ortalık karıştı: Beni hiç kimse itemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Ümraniye ziyaretinde gergin anlar yaşandı. Davutoğlu, kendisine "Yediğiniz çorbayı niye kirlettiniz?" diye tepki gösteren bir kadınla tartıştı. Tartışmanın ardından ise kadının "Beni niye itiyorsunuz, beni kimse itemez" diyerek Davutoğlu'nun yanındakilerle tartıştığı duyuldu.

AK Parti'den ayrılmasının ardından kendi partisini kuran Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na zaman zaman AK Partili vatandaşlar tarafından tepki gösteriliyor. Benzer bir olay Ümraniye'de yaşandı.

"YEDİĞİNİZ ÇORBAYI NİYE KİRLETTİNİZ?"

Davutoğlu, Ümraniye'yi ziyaret etti. Çarşı esnafını ziyaret eden Davutoğlu'na, partililer eşlik etti. Davutoğlu, ziyareti sırasında bir vatandaşla tartıştı. Davutoğlu ile karşılaşan vatandaş, "Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?" diye seslendi.

"BEN BEYAZ GÖMLEKLE DOLAŞIYORUM"

Davutoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa, "Onlar milletin çorbasını kirlettiler, bak bembeyaz gömlekle dolaşıyorum ben" sözleriyle yanıt verdi. Davutoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında da bir tartışma yaşandı. Vatandaşın, "Beni neden itiyorsunuz, beni kimse itemez" diye bağırdığı duyuldu. Vatandaş ardından ise kalabalığa doğru "Hainsiniz" diye seslendi.

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SON DAKİKA: Davutoğlu'nun Ümraniye ziyaretinde ortalık karıştı: Beni hiç kimse itemez - Son Dakika
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