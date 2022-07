Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da partililerle bir araya geldi.

Davutoğlu, Meram ilçesindeki konutunda düzenlenen bayramlaşma programında, Konya'nın Hazreti Mevlana'nın diyarı ve Anadolu'nun manevi nirengi noktası olduğunu söyledi.

Konya'nın devlet, siyaset ve ahlak merkezi olduğunu aktaran Davutoğlu, "Her bayram Konya'ya geldiğimizde sadece ovanın değil, Hazreti Mevlana'nın ve Selçuklu sultanlarının onurlu duruşunun kokusunu alırdık. Toroslara çıktığımızda da enginlikten ufka giden yolu yaşardık. Ülkemizin her bir köşesi Konya gibi kıymetlidir. Trabzonlular, 'Bize her yer Trabzon' der. Biz Konyalılar da 'Bize herkes Konyalı' deriz. Çünkü Konyalının yüreği geniştir, açıktır ve engindir. Kapsar, kuşatır." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Konya'ya gelmeden önce iki ayda çok sayıda ili ziyaret ettiğine değinerek, "Size mesajım şudur; Anadolu, Konya'da yeşeren Hazreti Mevlana'nın muhabbetini, ahlakını ve Selçuklu Devleti'nin siyaset ahlakını arıyor. Eğer devlet sahipsiz kalmışsa, gün gelmiş siyaset, ahlaktan uzaklaşmışsa, onurlu insanlar AŞ ve geçim kaygısı yaşamışsa Konyalılar, her şeyden önce sizin ayağa kalkmanız ve bu gidişe 'dur' demeniz lazım." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Davutoğlu, partililerin bayramını tebrik etti.