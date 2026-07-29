Gelecek Partisi'nden Siyasi Faaliyetleri Sonlandırma Kararı
Ahmet Davutoğlu, kirli siyasetten uzak durmak için Gelecek Partisi'nin faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.
Ahmet Davutoğlu: " Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz."
Kaynak: İHA
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