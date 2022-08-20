Kasapoğlu: "Tüm gençlerimizi kucaklayacak altyapıyı kurmanın gururunu yaşıyoruz" - Son Dakika
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Kasapoğlu: "Tüm gençlerimizi kucaklayacak altyapıyı kurmanın gururunu yaşıyoruz"

20.08.2022 19:09
Kasapoğlu: "Tüm gençlerimizi kucaklayacak altyapıyı kurmanın gururunu yaşıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreninde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreninde konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Mehmet Kasapoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kasapoğlu: 'Tüm gençlerimizi kucaklayacak altyapıyı kurmanın gururunu yaşıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasapoğlu: "Tüm gençlerimizi kucaklayacak altyapıyı kurmanın gururunu yaşıyoruz" - Son Dakika
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