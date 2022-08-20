Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Millete sözümüz ve taahhüdümüz; ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmak'

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Mehmet Kasapoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kasapoğlu: 'Tüm gençlerimizi kucaklayacak altyapıyı kurmanın gururunu yaşıyoruz' - Son Dakika

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