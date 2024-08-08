Gergerlioğlu: Instagram Erişim Engeli DMD Hastalarını Olumsuz Etkiliyor

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engelinin DMD hastalarını olumsuz etkilediğini söyledi

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasını istedi.

Türkiye'de milyonlarca insanın sosyal medya kullanıcısı olduğunu dile getiren Gergerlioğlu, "Sosyal medyayı kullanan herkes Instagram'ın ne zaman açılacağını merak ediyor. Instagram şu anda kapalı ancak bir kişinin keyfi yerine gelirse açılacak." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, sosyal medya platformlarının kapatılmasının ticaretin yanı sıra sağlık kampanyalarını da olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital platformlarda ticaret yapan insanlar bir anda büyük zarara uğruyor. Gelir kapınız kapanıyor. En önemlilerinden biri de sağlık kampanyaları yürütülüyor. DMD kas hastalarının tedavileri için Instagram'da kampanyalar yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ilacın parasını ödemiyor. Instagram'dan bir duyuru yapmaya çalışıyorlar. Onların sağlık kampanyaları da bitiyor. Bir an önce bu durumun çözülmesi gerekiyor."