Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Soykırımcı İsrail'e karşı Filistin'deki tüm grupların bir araya gelmesi gerekiyor." dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD kongresinde defalarca ayakta alkışlandığını anımsatan Gergerlioğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın milletin temsil edildiği Meclise gelmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, "Bu, tarihin utanç tablosuydu, şimdi biz de Mahmud Abbas'ı alkışlayacağız. Mahmud Abbas'ın soykırıma uğrayan bir halkın temsilcisi olarak gönlümüzde önemli bir yeri var. Son derece önemli bir ziyaret." diye konuştu.

Hamas ile Filistin Devleti arasında bazı sorunlar olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"Soykırımcı İsrail'e karşı Filistin'deki tüm grupların bir araya gelmesi gerekiyor. Birbirlerinden ayrı, parçalanmış ve uzak durdukları müddetçe soykırımcı İsrail ve destekçileri bu halkı katletmeye devam edecek. Bir an evvel ateşkesin sağlanmasını ve kalıcı barışın sağlanmasını, Filistin halkının haklarının iadesini istiyoruz. Bir devlet başkanı olarak Mahmud Abbas'tan Filistin halkı arasındaki tüm ayrılıkları, geçmişteki kötü üzücü hatıraları bir tarafa bırakarak sorunları çözmesini istiyoruz. Bu son derece önemli çünkü Filistin halkının geleceği mevzubahis."

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin yarın Meclis'te gerçekleşecek görüşmeye de değinen Gergerlioğlu, daha önce kendisinin de Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye olduğunu söyledi. Can Atalay'ın da aynı hukuki süreçle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, Atalay'ın tahliye olarak Meclis'teki görevine dönmesi gerektiğini kaydetti.