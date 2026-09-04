Girne açıklarındaki gemi kazasında can kaybı 12'ye yükseldi, kayıp 16 kişi aranıyor
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasında can kaybının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Kayıp 16 kişinin ise arandığını belirtti.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki gemi kazasında can kaybının 12'ye yükseldiğini, kayıp 16 kişinin ise arandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
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