GKRY, 1996 Derinya Olaylarını Yeniden Gündeme Getiriyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 1996 Derinya olaylarının 30'uncu yılında dosyayı yeniden uluslararası alana taşımak ve Rum makamlarının hakkında tutuklama emri çıkardığı isimlerle ilgili Interpol nezdindeki girişimlerini yenilemek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Rum güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, girişimin hedefindeki isimlerden biri KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı oldu. Rum makamlarının dosyasında Arıklı'nın adı Tasos İsak'ın ölümüyle bağlantılı iddialar kapsamında yer alırken, 1996'daki olayların diğer ayağında ise Solomos Solomu'nun Türk bayrağını indirmek amacıyla bayrak direğine tırmanması bulunuyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in Tasos İsak ve Solomos Solomu'nun ölümleriyle ilgili geçmişte çıkarılan ulusal ve uluslararası tutuklama emirlerinin uygulanması için girişimlerin yoğunlaştırılacağını açıklamasının ardından Rum güvenlik birimlerinin eski dosyaları yeniden ele aldığı belirtildi.

Interpol dosyaları yeniden gündemde

Rum güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1996 Derinya olaylarıyla ilgili geçmişte oluşturulan dosyalar ve haklarında tutuklama emri bulunan kişilere ilişkin uluslararası girişimlerin yeniden değerlendirilmesi gündemde. Rum makamlarının özellikle Interpol üzerinden geçmişte yürütülen süreçlerin mevcut durumunu inceleyerek, gerekli görülmesi halinde yeni bildirim ve başvurularla uluslararası arama mekanizmalarını yeniden harekete geçirmeye hazırlandığı öğrenildi. Söz konusu girişimlerde KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın adının da bulunduğu belirtildi. Rum makamlarının dosyasında Arıklı'nın adı Tasos İsak'ın ölümüyle bağlantılı iddialar kapsamında yer alırken, Solomos Solomu'nun ölümüyle ilgili tutuklama emirlerinde Arıklı'nın isminin bulunmadığı kaydediliyor.

30 yıllık dosya yeniden açılıyor

Rum güvenlik kaynaklarına göre, 1996'da çıkarılan ilk tutuklama emirlerinin 2013 yılında usule ilişkin nedenlerle iptal edilmesinin ardından Mağusa Bölge Mahkemesi tarafından yeni tutuklama emirleri çıkarıldı. Rum makamlarının şimdi bu emirlerin uluslararası düzeyde uygulanabilirliğini yeniden değerlendirdiği ve Interpol dahil uluslararası kanallar üzerinden yeni girişimlerde bulunulmasının ele alındığı ifade edildi. Böylece 30 yıl önce meydana gelen olaylarla ilgili dosya, Hristodulidis yönetiminin talimatıyla yeniden uluslararası gündeme taşınmaya hazırlanıyor.

"Türk bayrağını indirtmem" diyenler 30 yıl sonra yeniden hedefte

1996 Derinya olaylarının en kritik anlarından biri, 14 Ağustos 1996 tarihinde Solomos Solomu'nun sınır hattındaki Türk bayrağının bulunduğu direğe tırmanması oldu. Tasos İsak'ın 11 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösteriler sırasında Solomu, Türk bayrağını indirmek amacıyla bayrak direğine yöneldi ve direğe tırmanmaya başladı. Solomu, direğe tırmandığı sırada açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Rum makamları Solomu'nun öldürülmesini ayrı bir soruşturma ve tutuklama dosyasına dönüştürürken, Türk tarafında olayın en önemli unsurlarından biri olarak Solomu'nun Türk bayrağını indirme girişimine dikkat çekildi.

GKRY'nin 30 yıl sonra uluslararası tutuklama mekanizmalarını yeniden harekete geçirmeye hazırlanmasıyla 1996'da sınır hattında yaşanan olaylarda Türk bayrağının indirilmesine izin vermeyen kişiler de yeniden Rum makamlarının hedefindeki dosyaların konusu haline geliyor.