Gökhan Günaydın'dan İhraç İtirazı - Son Dakika
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Gökhan Günaydın'dan İhraç İtirazı

18.06.2026 14:44
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CHP'li Gökhan Günaydın, partiden ihraç talebine itiraz etti, diğer vekiller için de destek istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, hakkındaki tedbir kararına yaptığı itirazın CHP Yüksek Disiplin Kurulunca (YDK) kabul edilmesine ilişkin, "Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmam kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturdu. Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir." dedi.

Günaydın, Meclis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen 9 milletvekili için ortak metinle itiraz yaptıklarını söyledi.

Kendisi hakkında "kurultayda para dağıtırken görüldüğü" iddiasıyla işlem yapıldığını aktaran Günaydın, iddiayı gündeme getirenler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı.

Hakkında iddiada bulunanların "böyle bir gözlemim yok" beyanı nedeniyle ihraç talebinin geri çekildiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmam kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturdu. Mesele bundan ibarettir benim açımdan ama bu benim kişisel meselem değildir, partinin ve 9 arkadaşımızın ortak meselesidir. Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Günaydın, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gökhan Günaydın'dan İhraç İtirazı - Son Dakika

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