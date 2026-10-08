Göktekin\'in istifasıyla AK Parti Kütahya İl Gençlik Kollarına Oğuzhan İnce atandı

Göktekin'in istifasıyla AK Parti Kütahya İl Gençlik Kollarına Oğuzhan İnce atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ali Göktekin'in istifasıyla boşalan AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığına Oğuzhan İnce atandı. İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, atamanın Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in tensipleriyle yapıldığını belirtip İnce'yi tebrik etti, Göktekin'e teşekkür etti.
AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Oğuzhan İnce atandı.
Ali Göktekin'in istifasıyla boşalan AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Oğuzhan İnce getirildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş'in tensipleriyle Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanan Oğuzhan İnce başkanımızı tebrik ediyor, görevi devreden Ali Göktekin'e hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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