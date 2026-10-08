Göktekin\'in istifasıyla AK Parti Kütahya İl Gençlik Kollarına Oğuzhan İnce atandı

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Oğuzhan İnce atandı.

Ali Göktekin'in istifasıyla boşalan AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Oğuzhan İnce getirildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş'in tensipleriyle Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanan Oğuzhan İnce başkanımızı tebrik ediyor, görevi devreden Ali Göktekin'e hizmetleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.