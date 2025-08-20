Gönen Belediyesi'nde Disiplin Süreci ve Tartışmalı Atama İddiaları - Son Dakika
Gönen Belediyesi'nde Disiplin Süreci ve Tartışmalı Atama İddiaları

20.08.2025 11:11  Güncelleme: 11:18
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vekili Serkan Sungur hakkındaki tartışmalar artarken, disiplin süreci başlatıldı. CİMER'e yapılan şikayetlerin ardından müfettişler görevlendirildi ve kamuoyunda tepkiler yükseldi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Serkan Sungur hakkındaki tartışmalar büyüyor. CHP'nin 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde düzenlediği mitingde sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyaya yansıyınca vatandaşların CİMER'e şikayet yağdırdığı Sungur için belediye içinde disiplin süreci başlatıldığı öğrenildi.

Disiplin süreci tartışma başlattı

Edinilen bilgilere göre, Gönen Belediyesi'nde Serkan Sungur hakkında disiplin kuruluna sevk kararı alındı ve konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görevli Bahadır Dağdelen'in, şikayetçi kişiden ifade aldığı, ancak henüz videoları izlemediklerini ve belgeleri incelemediklerini söylediği iddia edildi.

Dağdelen'in, ifadesi alınan vatandaşa "Bu dosyadan çıkacak en ağır ceza kademe ilerlemesinin durdurulması olur, onu da belediye başkanı isterse bozabilir o yüzden çok bir şey beklemeyin" dediği öne sürüldü. Bu sözler, kamuoyunda "disiplin oyunu" yorumlarını beraberinde getirdi. Vatandaşlar, soruşturmanın göstermelik yürütüldüğünü, sonucunda hiçbir yaptırım uygulanmayacağını savundu.

Tartışmalı atama iddiası

Öte yandan Serkan Sungur'un belediyedeki göreviyle ilgili de dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Yaklaşık 5 yıl önce belediyeye tek bir imza ile memur olarak alındığı öne sürülen Sungur'un, basın ve iletişim alanında herhangi bir geçmişi ya da uzmanlığı bulunmamasına rağmen kısa sürede Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliği görevine getirildiği iddia ediliyor. Bu durum, "liyakat değil, siyasi yakınlık" esas alınarak yapılan bir atama olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Müfettişler belediyede

Serkan Sungur hakkında yapılan şikayetlerin yanı sıra, belediyeyle ilgili başka konularda da CİMER'e çok sayıda başvuru yapıldığı öğrenildi. Bu yoğun şikayetlerin ardından Gönen Belediyesi'ne müfettişlerin görevlendirildiği ve farklı alanlarda kapsamlı denetimler başlatıldığı ileri sürüldü.

Kamuoyunda tepkiler artıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların siyasi tarafsızlık yükümlülüğü bulunmasına rağmen, Sungur'un CHP mitinginde yaptığı taraflı konuşmalar tepki çekmişti. Vatandaşlar, disiplin sürecinin belediye başkanının iki dudağı arasında sonuçlanmasına dikkat çekerek, "Tarafsız olması gereken memurlar siyasetin göbeğinde, disiplin süreci formaliteden öteye gitmiyor. Müfettişlerin devreye girmesi boşuna değil" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Gönen Belediyesi'nden Serkan Sungur hakkındaki disiplin soruşturması, atama iddiaları ve müfettiş denetimleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Gönen, Son Dakika

