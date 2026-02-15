Tutuklama sonrası Görele'de CHP'li 2 meclis üyesi partisinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklama sonrası Görele'de CHP'li 2 meclis üyesi partisinden istifa etti

Tutuklama sonrası Görele\'de CHP\'li 2 meclis üyesi partisinden istifa etti
15.02.2026 19:04  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında cinsel taciz suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP'li meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat partilerinden istifa etti. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki üye sayısı 5'e düştü.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılacak başkan seçimi öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) iki meclis üyesi istifa etti.

BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLANMASININ ARDINDAN İSTİFA ETTİLER

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alınmıştı. Belediye Meclisi'nde 16 Şubat Pazartesi günü yapılacak başkan seçimi öncesinde CHP'li meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Hüseyin Gürel, yaptığı açıklamada son günlerde kamuoyuna yansıyan iddiaların toplum vicdanında rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, partisinin kamu vicdanını rahatlatacak açık bir siyasi duruş sergilememesi ve vicdani sorumluluğu gereği CHP üyeliğinden istifa ettiğini ifade etti.

CHP'NİN SANDALYE SAYISI 5'E DÜŞTÜ

Fırat İmat ise açıklamasında, toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın doğru olmadığını belirterek, siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki süreci beklemek değil, kamu vicdanını da gözetmek olduğunu vurgulayarak, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

İstifaların ardından Görele Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 5'e düşerken, AK Parti'nin 4 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste ayrıca 2 bağımsız üye yer alıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasbi Dede, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tutuklama sonrası Görele'de CHP'li 2 meclis üyesi partisinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Apartmanda büyü paniği: Karanlıkta gelip idrar ve toz döktüler Apartmanda büyü paniği: Karanlıkta gelip idrar ve toz döktüler
Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu’na yasak gelirse CHP’nin adayı Abdullah Gül olabilir Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Destici’den umut hakkı tartışmalarına tepki: Bu millet izin vermez Destici'den umut hakkı tartışmalarına tepki: Bu millet izin vermez
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı

19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17:01
İzmit’te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
İzmit'te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 20:05:48. #7.11#
SON DAKİKA: Tutuklama sonrası Görele'de CHP'li 2 meclis üyesi partisinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.