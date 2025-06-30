MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Senegal Silahlı Kuvvetler Komutanı Birame Diop ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve Senegal Silahlı Kuvvetler Komutanı Birame Diop bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili savunma ve güvenlik ile savunma sanayide iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Politika › Güler ve Diop'tan Savunma İş Birliği Görüşmesi - Son Dakika
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