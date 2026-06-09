Güler ve Ebu Kasra Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.
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