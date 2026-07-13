Güler ve Mısırlı Komutan Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher ile görüştü. Bakan Güler, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Zaher'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Korgeneral Zaher, Tören Kıtası'nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından, Güler ve Zaher Milli Savunma Başkanlığı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - ANKARA