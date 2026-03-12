Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Güler ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Abdulaziz El Suud arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Güler ve Suudi Bakan'dan Savunma Görüşmesi - Son Dakika
