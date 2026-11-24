Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Borsa ve ticaret erbabının taleplerine göre değil üreticinin taleplerine göre bir Çay Kanunu demokratik bir şekilde hazırlanmalı ve Meclis'ten geçirilmelidir." dedi.

Gökhan Günaydın, Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve Karadeniz Bölgesi'nden gelen bir grup çay üreticisinin katılımıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Günaydın, eğitimin sorunlarının büyük olduğunu ancak sorunları çözme iradesinin de ellerinde bulunduğunu belirtti.

Çay üreticilerinin sorunlarını dile getiren Günaydın, "ÇAYKUR'un açıkladığı alım fiyatı ile yıllar içerisinde azalan alım kapasitesinin, çay üreticilerini özel sektörün insafına bıraktığını" savundu.

Türkiye'nin dünyada gıda enflasyonunda en yüksek dördüncü ülke olduğunu söyleyen Günaydın, şunları kaydetti:

"Üretici desteklenmiyor. 2027 yılı bütçesinde faize 3,9 trilyon ayrılmış, buna karşın milyonlarca üreticiye ayırdığı para 235 milyar lira. İktidar, milyonlarca üreticiye, 'Sana verdiğim paranın 16 katını faize veriyorum. Üstelik Kanunu da çiğneyerek yapıyorum bunu.' diyor. Çünkü Tarım Kanunu, milli gelirin en az yüzde 1'inin üreticiye verilmesi gerektiğini söylüyor. Eğer kanuni emre uysalar, 1 trilyon 112 milyar lira ödemeleri gerekirken bunun sadece 5'te birini ödüyorlar."

Günaydın, çaylıkların yanı sıra çay üreticilerinin de yaşlandığını ifade ederek, gençleri çay tarımına çekmek için sigorta primi, evlilik yardımı gibi destekler verilmesi gerektiğini söyledi.

Çay Kanununun çıkarılmasının şart olduğunu dile getiren Günaydın, "Borsa ve ticaret erbabının taleplerine göre değil üreticinin taleplerine göre bir Çay Kanunu demokratik bir şekilde hazırlanmalı ve Meclis'ten geçirilmelidir." dedi.

Yeni Parti'li Ocaklı da çayın yalnızca bir tarım ürünü olmadığını ifade ederek, "Karadeniz Çay Üreticileri Meclisi üyeleri, yıllardır verdikleri emeğin karşılığını alamıyorlar.

DEM Parti'li Demir ise çayın Karadeniz Bölgesi'nde binlerce ailenin geçim kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "ÇAYKUR fabrikasının kapasiteleri yükseltilmeli, destekleme ve primleri artırılmalıdır. Özel sektörün, devletin açıkladığı fiyatın altında alım yapması engellenmelidir." dedi.

EMEP'li Demir, ÇAYKUR'un güçlendirilmesi, taban fiyatının yasal güvenceye kavuşturulması ve acilen Çay Kanunu çıkarılması gerektiğini belirtti.