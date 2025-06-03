Güney Kore'de Erken Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Politika

Güney Kore'de Erken Seçim Heyecanı

Güney Kore\'de Erken Seçim Heyecanı
03.06.2025 10:45
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Güney Kore, Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması sonrası erken seçim için sandık başına gitti.

Güney Kore, Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınmasının ardından erken seçim için sandık başına gitti.

Güney Kore'de halk, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin ardından yeni liderini belirlemek üzere sandık başına gitti. Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 44.39 milyon seçmen yerel saatle 06.00 itibarıyla açılan 14 bin 295 sandıkta oy kullanmaya başladı. İlk 3 saatte 4.9 milyon kişinin oy kullandığı, saat 13.00 itibarıyla kullanılan oy sayısının 27.56 milyona ulaştığı bildirildi. Kayıtlı seçmenlerin yüzde 34.74'ünü oluşturan 15.4 milyon kişinin ise 29-30 Mayıs tarihlerinde erken oy kullanma imkanından yararlandığı aktarıldı. Sandıkların saat 20.00'de kapanmasının ardından oy sayımına başlanacağı açıklandı. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'den (DP) Lee Jae-myung ile iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) Kim Moon-soo'nun en güçlü adaylar olarak öne çıktığı yarışta, Demokratik İşçi Partisi'nden Kwon Young-guk, Yeni Reform Partisi'nden Lee Jun-seok ve bağımsız aday Song Jin-ho da adaylar arasında yer alıyor.

Yoon görevden alınmıştı

İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu nedenle Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün süreyle tutuklu kalan Yoon, daha sonra serbest bırakılmıştı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla Yoon resmen görevden alınmıştı.

Ülkeye erken seçim yolu gözükmüştü

Devlet başkanının görevden alınması halinde en geç 60 gün içinde erken seçime gidilmesini öngören yasa uyarınca 3 Haziran seçim tarihi olarak belirlenmişti. Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu'na yapılan adaylık başvuruları 11 Mayıs'ta sona ererken, kampanya dönemi ise 12 Mayıs'ta başlamış, 2 Haziran'da bitmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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