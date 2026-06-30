AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, görüntülü konuşma yaptığı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sundu.
Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve beraberindeki heyet, Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Milletvekili Gürcan, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Gürcan, Bakan Tekin'e yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › Gürcan, Bakan Tekin ile Görüntülü Görüşme Yaptı - Son Dakika
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