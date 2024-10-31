Gürcistan'da Seçim Hile İddiası - Son Dakika
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Politika

Gürcistan'da Seçim Hile İddiası

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçimlerde hile yapıldığına dair kanıt sunmanın savcılığın görevi olduğunu vurguladı.

31.10.2024 14:49
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, savcılığın kendisini ifadeye çağırması üzerine yaptığı açıklamada, "Seçimlerde hile yapıldığına dair kanıt sunmak başkana düşmez. Gözlemciler ve vatandaşlar seçimlere büyük ölçüde hile karıştırıldığının kanıtlarını gösterdi" dedi.

Gürcistan'da cumartesi günü gerçekleştirilen parlamento seçimlerine hile karıştırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Savcıların dün ifadeye çağırıldığını belirttikleri Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, gazetecilere açıklamalarda bulundu. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ne zafer kazandırmak için oy sayımında hile yapıldığını defalarca iddia eden Zurabişvili, "Seçimlerde hile yapıldığına dair kanıt sunmak başkana düşmez. Gözlemciler ve sıradan vatandaşlar seçimlere ne kadar büyük ölçüde hile karıştırıldığının kanıtlarını gösterdiler" dedi.

Savcılığa çağrı yapan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "Savcının seçim sonuçlarına ilişkin beyanlarımı destekleyecek kanıtlar sunmam yönündeki talebine verdiğim cevabın konuyla ilgisi olmadığını, çünkü savcının kendi soruşturmasını yapması gerektiğini söylemek istiyorum. Savcılık makamı bunun için vardır" diye konuştu.

"Savcılığın benden kanıt talep etmesi rahatsız edici"

Zurabişvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Savcılık benden kanıt sunmamı bekliyor gibi görünüyor. Standart bir soruşturmada kanıt toplamak soruşturma makamının görevidir, tersi değil. Hiçbir soruşturma makamının bir başkandan seçimle ilgili kanıt istediğini görmedim. Savcılığın Merkez Seçim Komisyonu şikayeti nedeniyle benden kanıt talep etmesi rahatsız edici. Gerçekler halka açık" ifadelerini kullandı.

Oy satın alma, gözdağı verme ve oy pusulası gizliliğinin ihlali de dahil olmak üzere 26 Ekim seçimlerinde rapor edilen tüm iddiaların soruşturulması gerektiğini vurgulayan Zurabişvili, savcılığa seslenerek, "Kamuoyu benden kanıt değil, acil soruşturma bekliyor. Siyasi manevralar yerine sorumluluklarınıza odaklanın. Uluslararası ortaklarımız bizi izliyor ve siz de bağımsızlık ile tarafsızlık sergilemelisiniz" dedi.

Kamuoyuna da çağrı yapan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "Tanık olduğumuz şey, çalınan oyların yol açtığı hayal kırıklığı ile gerilim ve korkuyu körükleme girişimidir. Hem size hem de bana yönelik psikolojik bir baskı var. Ama ben korkmuyorum! Siz de korkmamalısınız! Her şey sakin bir şekilde ilerleyecek ve gerçek sonuçlar ortaya çıkacaktır" açıklamasını yaptı.

Soruşturma başlatıldığı dün açıklanmıştı

Gürcistan Başsavcılığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Merkezi Seçim Komisyonu'nun dün yaptığı başvuru üzerine seçimlere hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. "Muhtemel hileyle ilgili delillere sahip olduğu düşünülen" Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ise bugün için ifadeye çağrıldığı aktarılmıştı. Zurabişvili'nin yanı sıra bazı siyasi partiler ve gözlemci misyonların temsilcileri tarafından dile getirilen iddiaları araştırmak üzere muhtemel suç unsurlarıyla ilgili bilgi sahibi olabilecek tüm kişilerin sorgulanacağı belirtilmişti. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gürcistan'da Seçim Hile İddiası - Son Dakika

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