Gürsel Tekin'den CHP Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürsel Tekin'den CHP Vurgusu

Gürsel Tekin\'den CHP Vurgusu
30.05.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsel Tekin, CHP'nin kurumsal kimliğinin önemine dikkat çekti ve temasların süreceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, "Hepimiz için önemli olan CHP'nin kurumsal kimliğidir. Gerek Özgür Özel gerek bizler gerek Kemal Kılıçdaroğlu, hepimizin varlık sebebi Cumhuriyet Halk Partisidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2.5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nun halka seslenerek bayramlarını kutladığı etkinlike Gürsel Tekin de yer aldı. Gürsel Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Temasların devam etmesi konusunda çabamız devam edeceğiz"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadıyla görüşme yapılıp yapılmayacağına dair sorulan soruya cevap veren Tekin, "Bildiğim kadarıyla daha önceki temaslarda sonuç alınamadı. Bundan sonra bir sonuç alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Her şeye rağmen bu temasların devam etmesi konusunda çabamız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gerek Özgür Özel gerek bizler gerek Kemal Kılıçdaroğlu, hepimizin varlık sebebi Cumhuriyet Halk Partisidir"

Özgür Özel'in de aynı vakitte Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaşma gerçekleştirmesine dair açıklamada bulunan Tekin, "Hiç önemli değil. Hayırlısı olsun. Söz konusu bayramlaşmaysa bizim, hiçbirimizin lüksü yok. Hepimiz için önemli olan CHP'nin kurumsal kimliğidir. Gerek Özgür Özel gerek bizler gerek Kemal Kılıçdaroğlu, hepimizin varlık sebebi Cumhuriyet Halk Partisidir. Bizim hepimizin özenle kurumsal kimliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Seçmenimizin duygularını incitmememiz lazım. Bugüne kadar yalan, yanlış, iftira, birçok haberlere rağmen sesimizi çıkarmadık. Neden çıkarmadık? Partimize olan saygımızdan, sevgimizden dolayı. Özenle bir kısım medya gruplarına rica ediyorum, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Türkiye'de bütün partilerde zaman zaman ayrışmalar olur. Zaman zaman yan yana gelinir. Ama bu kadar provoke eden çeşitli grupları hiç görmemiştim. Onun için rica ediyorum. Daha özenli davranın" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürsel Tekin'den CHP Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular
Avrupa’nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti

18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
18:10
Şampiyonlar Ligi’nde dev final İlk 11’ler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde dev final! İlk 11'ler belli oldu
17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
17:47
Dünyada sadece Türkiye’de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 18:40:29. #7.13#
SON DAKİKA: Gürsel Tekin'den CHP Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.