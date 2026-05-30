Gürsel Tekin\'den CHP Vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, "Hepimiz için önemli olan CHP'nin kurumsal kimliğidir. Gerek Özgür Özel gerek bizler gerek Kemal Kılıçdaroğlu, hepimizin varlık sebebi Cumhuriyet Halk Partisidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2.5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nun halka seslenerek bayramlarını kutladığı etkinlike Gürsel Tekin de yer aldı. Gürsel Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadıyla görüşme yapılıp yapılmayacağına dair sorulan soruya cevap veren Tekin, "Bildiğim kadarıyla daha önceki temaslarda sonuç alınamadı. Bundan sonra bir sonuç alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Her şeye rağmen bu temasların devam etmesi konusunda çabamız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in de aynı vakitte Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaşma gerçekleştirmesine dair açıklamada bulunan Tekin, "Hiç önemli değil. Hayırlısı olsun. Söz konusu bayramlaşmaysa bizim, hiçbirimizin lüksü yok. Hepimiz için önemli olan CHP'nin kurumsal kimliğidir. Gerek Özgür Özel gerek bizler gerek Kemal Kılıçdaroğlu, hepimizin varlık sebebi Cumhuriyet Halk Partisidir. Bizim hepimizin özenle kurumsal kimliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Seçmenimizin duygularını incitmememiz lazım. Bugüne kadar yalan, yanlış, iftira, birçok haberlere rağmen sesimizi çıkarmadık. Neden çıkarmadık? Partimize olan saygımızdan, sevgimizden dolayı. Özenle bir kısım medya gruplarına rica ediyorum, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Türkiye'de bütün partilerde zaman zaman ayrışmalar olur. Zaman zaman yan yana gelinir. Ama bu kadar provoke eden çeşitli grupları hiç görmemiştim. Onun için rica ediyorum. Daha özenli davranın" diye konuştu. - ANKARA