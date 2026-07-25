Guterres'ten Golan Tepeleri Açıklaması - Son Dakika
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Guterres'ten Golan Tepeleri Açıklaması

Guterres\'ten Golan Tepeleri Açıklaması
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BM Genel Sekreteri Guterres, Golan Tepeleri'ndeki İsrail ihlallerine sert tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Golan'daki İsrail ihlalleri kabul edilemez. Golan, Suriye toprağıdır ve BM, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin yanındadır" dedi.

BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin BM ile ilişkilerinde yeni bir döneme girildiği vurgulanırken, ülkenin yeniden inşası, sığınmacıların geri dönüşü ve İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgali ele alındı. Guterres ve Şeybani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

"Sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya odaklandık"

Bakan Şeybani, Guterres'in ziyaretinin BM Genel Sekreteri düzeyinde Suriye'ye 17 yıl sonra yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkat çekerek bunun resmi boyutların ötesinde derin anlamlar taşıdığını ve Suriye'nin BM'nin etkin bir ortağı haline geldiğinin açık bir ilanı olduğunu ifade etti. Suriye'nin barış için stratejik bir model sunduğunu ifade eden Şeybani, "Silahların devlet kontrolünde toplanması yoluyla sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya odaklandık. Suriye deneyimi, BM ile eşi benzeri görülmemiş bir iş birliğinin temellerini atarak dünyaya olağanüstü bir başarı hikayesi sunmaktadır" dedi. Dünya genelindeki en büyük gönüllü geri dönüş hareketlerinden birinin gerçekleştiğini ve 3.5 milyon Suriyelinin ülkesine döndüğünü vurgulayan Şeybani, önceliğin yeniden inşa olduğunu, bu doğrultuda tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ve insani yardımdan sürdürülebilir kalkınmaya geçişi sağlayacak yasal zemini hazırladıklarını belirtti.

"Golan, Suriye toprağıdır"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Suriye'nin iyileşme ve toparlanma sürecinde olduğunu belirterek, "Suriye halkı yıllarca süren zorluklara göğüs gerdi, ancak esnekliğini ve üretkenliğini asla kaybetmedi. Artık yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve istikrar ortamının hazırlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Guterres, BM'nin Suriye ile her alanda iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti. İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki eylemlerine de sert tepki gösteren Guterres, "Golan'da yaşanan İsrail ihlalleri kabul edilemez. Golan, Suriye toprağıdır ve BM, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin yanındadır. Bu ihlallerin derhal durması yönündeki tutumumuz nettir. Uluslararası toplum daha yapıcı ve etkin bir rol oynamalı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aracılığıyla Suriye Golan'ına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelidir" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Guterres'ten Golan Tepeleri Açıklaması - Son Dakika

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