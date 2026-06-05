Güzelbahçe'de Başkan Vekilliğine Ayşe Akın Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güzelbahçe'de Başkan Vekilliğine Ayşe Akın Seçildi

Güzelbahçe\'de Başkan Vekilliğine Ayşe Akın Seçildi
05.06.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklanan Mustafa Günay'ın yerine Ayşe Akın, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili oldu.

Güzelbahçe Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Ayşe Akın seçildi.

Tamamı CHP'li üyelerden oluşan Güzelbahçe Belediye Meclisi, Atatürk Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.

Toplantıda Meclis Başkanı Ayşe Akın, CHP Grubu adına aday olduğunu açıkladı.

Başka adayın çıkmadığı toplantıda, ilk tur oylamada 14 meclis üyesi oy kullandı. Ayşe Akın'ın 9 oy aldığı ilk turda, 5 zarf ise boş çıktı.

İkinci tur oylamada ise 11 meclis üyesinin oyunu alan Akın, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili oldu.

Akın, seçimden sonra yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, Mustafa Günay'ın tutuklanmasıyla başlayan zorlu günleri birlikte dayanışma içinde atlatacaklarını söyledi.

Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Güzelbahçe Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ve zabıta memuru S.K. 26 Mayıs'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, Başkan Günay ile Ö.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden belediye meclis üyesi G.G. ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi Ş.G, yurt dışından döndükten sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular olduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtilmişti.

Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öğrenilmişti.

İçişleri Bakanlığı, 28 Mayıs'ta tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Mustafa Günay, Ayşe Akın, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güzelbahçe'de Başkan Vekilliğine Ayşe Akın Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:42:43. #7.12#
SON DAKİKA: Güzelbahçe'de Başkan Vekilliğine Ayşe Akın Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.