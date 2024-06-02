Güzelyurt İlçesinde Yenilenen Seçimleri AK Parti Adayı Ünal Demircioğlu Kazandı - Son Dakika
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Politika

Güzelyurt İlçesinde Yenilenen Seçimleri AK Parti Adayı Ünal Demircioğlu Kazandı

Güzelyurt İlçesinde Yenilenen Seçimleri AK Parti Adayı Ünal Demircioğlu Kazandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan seçimde 9 partinin adayı yarıştı. Demircioğlu, 873 oy alarak başkanlığa seçildi ve sevinç gösterileriyle karşılandı. Demircioğlu, kazananın Güzelyurt halkı olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti ve vatandaşların desteğiyle her şeyin en iyisini yapacaklarını söyledi.

02.06.2024 20:35
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan seçimde 9 partinin adayı yarıştı.

Üç okuldaki 9 sandıkta vatandaşlar 08.00-17.00 saatlerinde oylarını kullandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Demircioğlu, 873 oy alarak başkanlığa seçildi. İYİ Parti adayı 580, MHP adayı ise 287 oy aldı.

Demircioğlu ve beraberindekiler, ilçe meydanında sevinç gösterileri yaptı.

Demircioğlu, gazetecilere, kazananın Güzelyurt halkı olduğunu söyledi.

Yenilenen seçimleri açık ara aldıklarını belirten Demircioğlu, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin sağ duyusu ve feraseti bizim için çok önemliydi. Allah onlardan razı olsun. Vatandaşlar, bizim arkamızda olduğu sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Güzelyurt İlçesinde Yenilenen Seçimleri AK Parti Adayı Ünal Demircioğlu Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güzelyurt İlçesinde Yenilenen Seçimleri AK Parti Adayı Ünal Demircioğlu Kazandı - Son Dakika
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