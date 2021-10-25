Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, yarın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) sanal zirvesine katılacak. Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın sanal olarak düzenlenecek olan ASEAN-ABD Zirvesi'ne katılması bekleniyor. ABD'nin Brunei Büyükelçiliğinin basına verdiği demeçte, Biden'ın bu hafta ASEAN-ABD Zirvesi için ABD heyetine liderlik edeceği aktarıldı. Biden'ın zirvede Covid-19 aşı dağıtımı, iklim değişikliği, tedarik zincirleri ve altyapı konularında işbirliğini ele alması bekleniyor.

ABD, eski Başkan Donald Trump'ın katıldığı 2017'de Filipinlerin başkenti Manila'daki ASEAN-ABD Zirvesi'nden bu yana başkanlık düzeyindeki toplantılara katılmadı. Biden, 4 yıl aradan sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak. - WASHINGTON