Hakan Fidan\'a Ukrayna Nişanı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy, ülkeler arası iş birliğinin güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılar nedeniyle Bakan Fidan'a Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı takdim etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Ukrayna'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede, taraflar arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmelere ilişkin başlıklar ele alındı.

Bakan Fidan'a temasları sırasında Zelenskiy tarafından Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı takdim edildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, Ukrayna'nın devlet egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destek ile ülkeler arası iş birliğinin güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılar nedeniyle söz konusu nişana layık görüldüğü kaydedildi. - KİEV