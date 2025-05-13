Hakan Fidan\'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı" demesi büyük yankı uyandırdı.

Zehirlenme olayını daha önce gündeme getirmediğini belirten Fidan, yaşadığı süreci ilk kez bu programda açıkladığını söyledi. Fidan, "Zehirlenme meselesi çok ciddi bir girişimdi." şeklinde konuştu.

"O DETAYLARA GİRMEYELİM" DEDİ

Fidan, kendisine suikast girişimini kimin yaptığına ilişkin soruya ise "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var" dedi.

Bu tür girişimlerin kendisini herhangi bir adım atmaktan geri bırakmadığını kaydeden Fidan, "Zaten bu vatana hizmet etmek için varız. Karakter suikastı da yapacaklar size, fiziksel suikast de yapacaklar." diye konuştu.

"İKİ YIL TEDAVİ GÖRMÜŞ"

Konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme alan Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan bazı detayları paylaştı. Zehirleme girişiminin yurt dışında bir ülkede gerçekleştiğinin tahmin edildiğini söyleyen Bostan, "Girişimin, civa buharı verilmek suretiyle gerçekleştiği düşünülüyor. İki yıl tedavi görmüş ve tehlike atlatılmış" ifadelerine yer verdi.

Bostan yazısının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu girişimin 2020 ya da 2021 yılında gerçekleştiği anlaşılıyor. O dönem Türkiye'nin muarız bir koalisyonla Doğu Akdeniz'de kuşatılmaya çalışıldığı, Ankara'nın Libya'ya müdahale ettiği, Karabağ hamlesinin yapıldığı, Suriye ve Irak'ta terörle mücadele edilen sert bir süreçti.

ANKARA'DAKİ KARAR ALICILAR HEDEFTİ"

ABD'nin bölgeye ilgisini kaybettiği ve Ortadoğu'da yeni bir nizam kurulacağı anlaşılmıştı. Tüm aktörler nüfuz artırmak ve yeni nizamda söz sahibi olmak için kılıçlarını çekmişti. Hasım çoktu. Ankara'daki karar alıcılar hedefti. Türkiye'nin önde gelen diğer aktörleri açıklamadığı için başka hangi suikast girişimlerinin yapıldığını bilmiyoruz"