Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi - Son Dakika
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Politika

Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Hakan Fidan\'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir televizyon programında 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu açıklaması büyük yankı uyandırdı. Fidan, ağır arsenik ve cıva sonucu zehirlendiğini ve tedavi süreci geçirdiğini belirtti. Suikastla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre; zehirleme girişiminin yurt dışında gerçekleşti ve Fidan iki yıl süren bir tedavi süreci geçirdi.

13.05.2025 12:40
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, 4-5 yıl önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu belirterek, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı" demesi büyük yankı uyandırdı.

Zehirlenme olayını daha önce gündeme getirmediğini belirten Fidan, yaşadığı süreci ilk kez bu programda açıkladığını söyledi. Fidan, "Zehirlenme meselesi çok ciddi bir girişimdi." şeklinde konuştu.

"O DETAYLARA GİRMEYELİM" DEDİ

Fidan, kendisine suikast girişimini kimin yaptığına ilişkin soruya ise "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var" dedi.

Bu tür girişimlerin kendisini herhangi bir adım atmaktan geri bırakmadığını kaydeden Fidan, "Zaten bu vatana hizmet etmek için varız. Karakter suikastı da yapacaklar size, fiziksel suikast de yapacaklar." diye konuştu.

"İKİ YIL TEDAVİ GÖRMÜŞ"

Konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme alan Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan bazı detayları paylaştı. Zehirleme girişiminin yurt dışında bir ülkede gerçekleştiğinin tahmin edildiğini söyleyen Bostan, "Girişimin, civa buharı verilmek suretiyle gerçekleştiği düşünülüyor. İki yıl tedavi görmüş ve tehlike atlatılmış" ifadelerine yer verdi.

Bostan yazısının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu girişimin 2020 ya da 2021 yılında gerçekleştiği anlaşılıyor. O dönem Türkiye'nin muarız bir koalisyonla Doğu Akdeniz'de kuşatılmaya çalışıldığı, Ankara'nın Libya'ya müdahale ettiği, Karabağ hamlesinin yapıldığı, Suriye ve Irak'ta terörle mücadele edilen sert bir süreçti.

ANKARA'DAKİ KARAR ALICILAR HEDEFTİ"

ABD'nin bölgeye ilgisini kaybettiği ve Ortadoğu'da yeni bir nizam kurulacağı anlaşılmıştı. Tüm aktörler nüfuz artırmak ve yeni nizamda söz sahibi olmak için kılıçlarını çekmişti. Hasım çoktu. Ankara'daki karar alıcılar hedefti. Türkiye'nin önde gelen diğer aktörleri açıklamadığı için başka hangi suikast girişimlerinin yapıldığını bilmiyoruz"

Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Apple User:
    Ne güldüm ya 89 97 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Yeme beni Hüsam 61 92 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    yine mağdur yine acındırma hikayesi boş verin bu işleri 52 81 Yanıtla
  • caps lock:
    Bir şey diyorsanız detayınıda vermelisiniz. 53 72 Yanıtla
  • Celal Esen:
    15 Temmuz Darbesini ihbar edilmesine rağmen nasıl yapıldığını da açıklar mısın. İhbarcı Binbaşı nerde. 55 62 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    kıyamam yazık 44 64 Yanıtla
  • Emir Konez:
    benim de cebime atom parçacığı koymuşlar,neyse ki erken farkettik ve 3-5 gün hastanede tedavi görerek atlattık ?? 35 49 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    bu suikast iddaaları şimdi neden gündeme geliyor. sırrı süreyya öndere suikast, pervin buldana italyada suikast, hakan fidana suikast. sizce bunların bir anda ortaya çıkması normalmi. 39 32 Yanıtla
  • osman şahin:
    UCUZ KAHRAMANLIK BUDUR İŞTE YÜRÜÜÜ HAKAN KİM TUTAR SENİ 31 34 Yanıtla
  • Kenan ŞİRİN:
    :) 34 26 Yanıtla
  • 2asdj3131:
    Geleceğin reisi çekemeyenler çatlasın ikiye. Kudurttttttt 28 22 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Allah ömür versin ,can’larını siper ettiler millete ve bütün müslümanlara. 30 16 Yanıtla
  • Turan Özgök:
    Rabbim hayırlı uzun ömürler versin bakanım.Malesef düşman her yerde. 26 17 Yanıtla
  • 032725:
    Sen kimsin ki,sana suikas yapılsın maşa. 14 28 Yanıtla
  • İlkay Kazak:
    ziyaaaa 20 19 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Başka mağduriyet konusu bulamadınız mı 7 8 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    ???????????????????????? 4 11 Yanıtla
  • zeki:
    anlat anlat ziya :)) 2 6 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    İyi parti millet vekili Turan çömez açıklama yaptı tahlil sonuçlarını bana gönder demişti acaba tahlil ler gönderildi mi acaba sonuçları hep beraber ögrenecegiz. 1 7 Yanıtla
  • yol yolcu :
    Aslan avına çıkmıştık.. Allah Allahh boyu on metre var.. baktım tüfekte kurşun yok.. çıkardım çakıyı,atladım aslanın üstüne ?????????? 2 5 Yanıtla
  • zafer koc:
    Bırakın bu yapay kahramanlık hikayelerini. Emin kod adlı İran ajanı. 0 3 Yanıtla
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