Dışişleri Hakan Fidan, " Gazze'de devam eden soykırımın, insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde İsrail'i de içine alacak bir kaosun, yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar kan, gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz. Bunun bir an önce durması gerekiyor. İnsanlık ve uluslararası toplum buradaki kaybettiği sınavı yeniden kazanmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır" dedi. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan'dan Gazze Uyarısı - Son Dakika
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